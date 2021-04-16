В РФ возбудили более 80 уголовных дел за заражение коронавирусом по неосторожности

В РФ возбудили более 80 уголовных дел за заражение граждан коронавирусом по неосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщил, что в РФ возбудили более 80 уголовных дел за заражение коронавирусной инфекцией граждан по неосторожности. Об этом он рассказал на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

- Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено, — сказал Горовой.

Он отметил, что с начала пандемии в России ввели уголовную ответственность за ложные сведения об эпидемиологической угрозе. По состоянию на конец 2020 года возбуждено 23 таких дел.

В конце декабря в Москве столичная прокуратура возбудила уголовное дело из-за продажи справки об отсутствии коронавируса. Документ об отсутствии коронавируса был продан неизвестными за 2,5 тысячи рублей от имени частной лаборатории "Гемотест", которая и обратилась в прокуратуру.