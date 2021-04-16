МИД РФ: Москва не будет стучаться в закрытую дверь отношений с Евросоюзом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не намерена стучаться в закрытую дверь сотрудничества с Брюсселем. Такое заявление сделал заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Артем Булатов указав на то, что Евросоюз симулирует взаимодействие, тем самым разрушая архитектуру двухсторонних отношений.

«Фактическая симуляция тесного сотрудничества с нашей страной не может ни в каком виде подменить структурный диалог»,- заявил дипломат в ходе онлайн-семинара «Перспективы сотрудничества России и ЕС в области экологии».

Как отметил Булатов, несмотря на то что представители Евросоюза «громогласно повторяют» заявления о необходимости взаимодействия по сферам, представляющим взаимный интерес, такие слова не подтверждаются действиями. По его словам, вся архитектура взаимоотношений, которая развивалась годами, была разрушена.

Дипломат добавил, что в общих интересах найти области для сотрудничества, и Москва к нему готова.

«Все предложения на столе, но мы не будем стучаться в закрытую дверь, мяч на стороне ЕС»,- заключил он.

Напомним, накануне глава ведущей фракции Европарламента, немецкий политик Манфред Вебер выступил за ужесточение европейских санкций в отношении Москвы. По его словам, Россия якобы «продолжает курс опасных провокаций».