Google в ближайшее время удалит весь противоправный контент

Google планирует удалить контент, не соответствующий российскому законодательству, в ближайшее время. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Google пообещал удалить весь противоправный контент в ближайшее время. Об этом депутат Государственной Думы Василий Пискарев сообщил после рабочей встречи с представителями компании. По его словам, интернет-гигант готов продолжать сотрудничество в правовом поле России.

Встреча членов комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с руководством Google прошла в пятницу, 16 апреля в режиме видеоконференции. Во время обсуждения речь шла в основном о видеохостинге YouTube. Представители Google заверили, что готовы продолжить работу в российском правовом поле и подчеркнули, что аудитория России крайне важна для них.

- Они проявили большую заинтересованность в нашем диалоге. Указали, что Россия для Google имеет большое значение, они не хотят терять аудиторию с охватом примерно 80 миллионов ежедневных посещений, - сообщил глава комиссии Василий Пискарев. - Мы убедились в том, что Google готов работать и дальше в правовом поле. Они исключительно в этом плане заинтересованы, чтобы наши законы были соблюдены.

Василий Пискарев отметил, что Google планирует удалить контент, не соответствующий российскому законодательству, в ближайшее время. Следующая встреча членов комиссии Госдумы с представителями компании состоится в октябре-ноябре 2021 года.