Google пообещал удалить весь незаконный контент в ближайшее время Фото: REUTERS

Представители Google пообещали ознакомиться с материалами комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России и в ближайшее время удалить весь контент, который противоречит российскому законодательству. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев по итогам встречи с представителями компании.

«Мы привели доказательства. И они сказали, что с этими материалами будут работать. Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время», - сказал депутат.

Пискарев также сообщил, что представители компании выразили готовность продолжать работать в российском правовом поле, отметив важность российской аудитории.

«Указали, что Россия для Google имеет большое значение, они не хотят терять аудиторию примерно 80 млн ежедневных посещений», - заявил он, уточнив, что речь идет о сервисе YouTube.

Парламентарий добавил, что комиссия Госдумы проведет повторную встречу с руководством Google в октябре – ноябре текущего года, чтобы проверить, устранила ли компания все нарушения.

Напомним, компании Google, в частности, принадлежит видеохостинг YouTube.