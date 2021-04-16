РФС наказал «Локомотив» матчем на нейтральном поле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил наказать футбольный клуб «Локомотив» после матча 25-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком». Как пишет в пятницу, 16 апреля, издание «РБ Спорт», команда проведет один матч на нейтральном поле за пределами Москвы.

Наказать «Локомотив» комитет союза решил в связи с тем, что начальник футбольного клуба Станислав Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем, что строго запрещается регламентом.

Штраф в видел игры на нейтральном поле вступит в силу после матча 26-го тура лиги с «Ростовом», который «Локомотив» проведет в выходные на этой неделе. При этом у железнодорожников еще есть шанс подать апелляцию.

Самого Станислава Сухина оштрафовали на 150 тысяч рублей. Вместе с ним на ту же сумму был оштрафован и начальник «Спартака» Василий Козловцев – он зашел в судейскую комнату после матча. Для Сухины это второе подобное нарушение: в минувшем году он зашел в судейскую после матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом».