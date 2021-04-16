Песков прокомментировал оговорку Байдена о фамилии Путина

Дмитрий Песков прокомментировал оговорку Джо Байдена о Владимире Путине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал оговорку американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине.

- Вот с той же речью, упоминая президента Путина, Байден произнес что-то вроде президент Клутин. Впрочем, сразу же исправился. Скажите, будет ли какая-то дворовая присказка на этот счет или зеркальная мера, как говорят в дипломатии, — заявил Песков.

По его мнению, это была не оговорка, так как американское произношение отличается от английского не очень четким произношением. Песков отметил, что разговоры об оговорках — это "удел и специализация СМИ". Власти РФ не считают это простой ошибкой, так как речь идет о главе государства.

Ранее Джозеф Байден, выступая в минувший четверг в Белом доме с речью о политике Соединенных Штатов в отношении России, оговорился и неправильно произнес имя российского президента Владимира Путина. Он произнес фамилию президента как "Клутин".