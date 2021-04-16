Новый штамм-мутант коронавируса обнаружили в Великобритании
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В Великобритании зарегистрировали случаи заражения индийским штаммом-мутантом коронавируса. Как полагают ученые, он может оказаться более заразным.
В заявлении Управления по охране общественного здоровья говорится о том, что данный вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций. В Великобритании обнаружили 77 случаев заражения этим штаммом.
«Все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов», - говорится в сообщении ведомства.
Как передает профессора медицины в университете Восточной Англии Пола Хантера, в новом штамме коронавируса содержится сразу две белковых мутации, что может привести к большим проблемам.
«Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты», - считает специалист.
Согласно данным Worldometer, по состоянию на пятницу, 16 апреля, в Великобритании зарегистрировано более 4,38 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией.