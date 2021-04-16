Новый штамм-мутант коронавируса обнаружили в Великобритании Фото: REUTERS

В Великобритании зарегистрировали случаи заражения индийским штаммом-мутантом коронавируса. Как полагают ученые, он может оказаться более заразным.

В заявлении Управления по охране общественного здоровья говорится о том, что данный вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций. В Великобритании обнаружили 77 случаев заражения этим штаммом.

«Все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов», - говорится в сообщении ведомства.

Как передает профессора медицины в университете Восточной Англии Пола Хантера, в новом штамме коронавируса содержится сразу две белковых мутации, что может привести к большим проблемам.

«Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты», - считает специалист.

Согласно данным Worldometer, по состоянию на пятницу, 16 апреля, в Великобритании зарегистрировано более 4,38 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией.