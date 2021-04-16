В ВОЗ сообщили о приближении к пику скорости распространения коронавируса в мире

ВОЗ сообщил о приближении к пиковой скорости распространения коронавируса в мире Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что скорость распространения коронавирусной инфекции в мире приближается к пиковым показателям.

- По всему миру заражения и смерти от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность. Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию. В ряде стран, которые ранее избежали быстрого распространения, сейчас столкнулись с ростом заражений, — сообщил он на своем брифинге.

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о дефиците средств для глобального проекта ACT-Accelerator по борьбе с коронавирусом. По словам гендиректора, проекту необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов.