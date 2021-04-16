Мишустин сообщил о планах восстановления авиасообщения с Белоруссией Фото: Иван ВИСЛОВ

Планируется восстановить железнодорожное, а далее авиасообщение между Россией и Белоруссией до уровня, который был до пандемии коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы восстанавливаем транспортное сообщение, в частности, 30 апреля будет реализован проект "Ласточки" Москва - Минск. И мы вообще собираемся железнодорожное сообщение восстановить в ближайшее время», - сказал глава российского правительства.

Мишустин выразил надежду на то, что авиасообщение также «потихоньку будет восстанавливаться» до тех объемов перевозок, которые были до пандемии коронавирусной инфекции.

Глава российского правительства также заявил, что в ходе его визита в Минск будет подписано соглашение по вопросам летной годности между авиационными властями России и Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр России подумать об интеграции российской и белорусской налоговых систем, но «без поглощения».