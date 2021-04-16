Министра здравоохранения Британии обвинили в кумовстве

Главу Минздрава Британии обвинили в кумовстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главу Минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока обвинили в кумовстве. Компания, которую возглавляет его сестра и акциями которой он владеет, выиграла тендер Национальной службы здравоохранения (NHS) в Англии и Уэльсе.

Как пишет медицинский журнал Health Service Journal, в прошлом году Хэнкок задекларировал владение 20% акций в компании Topwood Ltd. Однако только сейчас стало известно, что директором компании и владельцем крупного пакета акций компании является Эмили Гилрут, сестра главы британского Минздрава.

Компания специализируется на производстве техники для утилизации документов. Она выиграла контракт с NHS в начале 2019 года. При этом Мэтт Хэнкок стал министром здравоохранения в 2018 году.

В правительстве Великобритании заявили, что Хэнкок не нарушил кодекса поведения и его декларации отвечали всем требованиям.

В конце 2020 года министра внутренних дел Великобритании Прити Патель уличили в травле подчиненных. В результатах служебного расследования говорится, что она не соблюдала "высокие стандарты" поведения, которые требуются от высокопоставленных чиновников, а некоторые ее действия "могут быть определены как травля".