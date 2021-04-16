В России создадут штаб по анализу роста цен на жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. Как сообщается в новый орган войдут представители Министерства строительства, Главгосэкспертизы и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как сообщается на сайте правительства России, вице-премьер попросил ведомства собрать «детальную» информацию о ситуации на рынке недвижимости по всем российским регионам для того, чтобы сформировать объективную картину ситуации в данной сфере.

Хуснуллин заявил, что власти уже проанализировали цены на жилье, а также отметил, что они формируются под влиянием нескольких факторов, среди которых увеличение стоимости строительных материалов и нехватка рабочей силы. Кроме того, по его словам, на стоимость жилья повлияла и льготная ипотека, пандемия коронавируса, а также переход на проектное финансирование.