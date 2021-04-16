Власти США не пустили лидера юниорской сборной России на чемпионат мира по хоккею

Иван Мирошниченко прокомментировал запрет властей США на въезд в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нападающий команды "Омские ястребы" и лидер юниорской сборной России Иван Мирошниченко не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира в Техасе из-за решения Миграционной службы США. Ему отказали, не объяснив причину, хотя у Мирошниченко оформлена виза в США.

Сам спортсмен рассказал в интервью "Чемпионату", что был удивлён отказом властей США за три дня до запланированного вылета.

- Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс. <...> Я посмотрел документ, но там без объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чём проблема. Понятно, что я не террорист. <...> Я в Америке-то был уже, пару лет назад тренировался там, ездил по туристической визе. Даже не знаю, что могло произойти, - поделился лидер юниорской сборной России по хоккею.

Юниорский чемпионат мира состоится в США с 27 апреля по 7 мая 2021 года. Российская команда должна отправиться туда 19 апреля.