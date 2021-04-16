После захвата заложников в банке Тбилиси возбуждено уголовное дело

МВД Грузии возбудило уголовное дело после захвата заложников в банке Тбилиси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД Грузии возбудило уголовное дело после захвата заложников в филиале Банка Грузии в Тбилиси. Преступник держал в заложниках семь человек.

- Против задержанного Н. Ц. [обвиняемый в нападении на банк] возбуждено уголовное дело по подпункту "в" части 2 статьи 144 (захват в качестве заложника двух или более лиц) и частям 3 и 4 статьи 236 (противоправное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Грузии, — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Теперь мужчине грозит до 14 лет лишения свободы.

Напомним, в пятницу, 16 апреля, неизвестный человек с огнестрельным оружием ворвался в филиал "Банка Грузии" в Тбилиси и захватил заложников. Банк расположен в районе Авлабари. Нападающего задержали, заложников освободили. Как сообщает глава патрульной полиции Грузии, в ходе штурма никто не пострадал.