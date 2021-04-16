ЕС не работает над новыми санкциями против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз на сегодняшний день не работает над новыми антироссийскими санкциями, связанными с ситуацией на Украине. Об этом журналистам источник в Брюсселе.

«Мы следим за ситуацией. Мы посмотрим, будут ли предложения от государств-членов по возможным санкциям. Сейчас конкретно мы над этим не работаем», - заявил он.

Кроме того, источник сообщил о том, что Вашингтон заранее проинформировали Брюссель о подготовке последнего пакета санкций в отношении Москвы.

Напомним, накануне глава ведущей фракции Европарламента, немецкий политик Манфред Вебер выступил за ужесточение санкций Евросоюза в отношении России. Как он считает, Москва якобы «продолжает курс опасных провокаций». В пятницу, 16 апреля, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что Брюссель не будет публично обсуждать возможность введения новых санкций против России, а будет решать такие вопросы в закрытом режиме.

Днем ранее, 15 апреля, Вашингтон вновь ввел санкции в отношении Москвы, а также выслал десять российских дипломатов из США.