Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала первую прививку от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca. Об этом сообщило правительство ФРГ.

«Я рада, что сегодня сделала первую прививку AstraZeneca. Благодарю всех, кто участвует в кампании по вакцинации - и всех, кто сделал прививку», - приводит официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт слова немецкого канцлера в Twitter.

Меркель назвала прививку от коронавируса ключом к преодолению пандемии.

Зайберт также приложил к своему посту сертификат и формуляр о сделанной прививке.

Зайберт также приложил к своему посту сертификат и формуляр о сделанной прививке. Фото: Twitter.com

Напомним, многие страны полностью приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, а некоторые заявили о приостановке использования препарата для людей в определенном возрасте. Причиной такого решения стали случаи обнаружения тромбозов после вакцинации.

Как писал сайт kp.ru, представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией препаратом компании AstraZeneca, однако отметили, что такая реакция является крайне редким побочным эффектом.