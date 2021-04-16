США могут рассмотреть вопрос увеличения постоянного присутствия американских военных на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон при необходимости рассмотрит вопрос об увеличении постоянного присутствия американских военнослужащих на Украине. Такое заявление сделала глава посольства США в Киеве.

Дипломат напомнила, что на постоянной основе на Украине присутствует 160 военнослужащих американского контингента. «И если по нашим оценкам потребности увеличатся и надо будет увеличивать (их количество), мы этот вопрос рассмотрим», - заявила она в ходе совместного брифинга с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Квин добавила, что Вашингтон и его партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.

Между тем премьер-министр Украины заявил о том, что Киев просит Вашингтон расширить программу обучения украинских военных американскими инструкторами.

Напомним, накануне по меньшей мере два военно-транспортных самолета Военно-воздушных сил США C-130J Hercules прибыли в Киев, ранее на Украину прибыли еще не менее трех американских военно-транспортных самолетов.