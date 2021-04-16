Мишустин рассказал о перспективах интеграции России и Белоруссии

Михаил Мишустин рассказал о перспективах интеграции России с Белоруссией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность, что РФ и Республика Беларусь смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства. Об этом он заявил во время переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко.

- Интеграционные взаимодействие в Союзном государстве, которое мы сегодня уже подробно обсуждали, в том числе и с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, - важнейший вопрос. Мы абсолютно уверены, что мы сможем его наращивать абсолютно независимо и, как мы сегодня говорили, использовать возможности этого взаимодействия, интеграции для обеих сторон, чтобы улучшать эффективность наших экономик, — сказал Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко подумать об интеграции российской и белорусской налоговых систем, но "без поглощения". Глава российского правительства заявил, что хорошо знает налоговиков и таможенников Белоруссии, назвав их настоящими профессионалами.