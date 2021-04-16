В России могут временно запретить экспорт ряда нефтепродуктов Фото: REUTERS

Правительство России обсуждается временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, уточнив, что данную меру на определенный срок готово поддержать Министерство энергетики.

«Сейчас это обсуждается в правительстве. Министерство энергетики в принципе готово поддержать такое предложение на ограниченный период. Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу», - сказал вице-премьер, комментируя вопрос оценить предложение бывшего главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ввести временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Новак отметил, что на подобный шаг можно было бы пойти для того, чтобы стабилизировать рынок, однако подчеркнул, что окончательное решение будет принимать правительством.

Напомним, ранее глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселёв, заявил, что жители России могут не беспокоиться о таком источнике энергии, как нефть еще около 58 лет, отметив, что такое возможно при сегодняшнем уровне развития технологий.