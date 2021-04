Текст песни Манижи "Russian Woman" номинирована на премию Eurostory Award Фото: Кадр видео

Текст Манижи «Russian Woman» номинирован на премию Eurostory Award, на которую ежегодно выдвигают пять лучших, по мнению организаторов, текстов песен с «Евровидения».

Кроме того, за награду будут бороться музыкальный коллектив из Бельгии Hooverphonic с песней «The wrong place», итальянская рок-группа Maneskin с песней «Zitti e buoni», нидерландский певец суринамского происхождения Жангю Макрой (Birth of a new age) и болгарская исполнительница Victoria (Tears Getting Sober).