Суд приговорил Тиму Белорусских к двум годам ограничения свободы

Суд в Минске приговорил музыканта Тиму Белорусских к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. В начале года у певца нашли 0,4 г гашиша и 0,03 г амфетамина, сообщает "КП-Беларусь".

Артист на суде полностью признал свою вину и раскаялся за содеянное. Адвокат Тимофея Морозова (настоящее имя певца) особенно подчёркивала, что на иждивении у Тимы находится пятилетняя дочь и жена, у которой проблемы со здоровьем.

Приговор к двум годам "домашней химии" означает, что к осуждённому могут прийти в любое время с проверкой. Он не имеет посещать развлекательные места, не может употреблять алкоголь и посещать места продажи алкоголя. Поехать за город можно только с разрешения инспекции.

Напомним, Тима Белорусских наиболее известен по песням "Мокрые кроссы" и "Незабудка".