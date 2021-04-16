Умер Сергей Новиков, первый олимпийский чемпион по дзюдо

Умер Заслуженный мастер спорта СССР, победитель Олимпийских игр-1976, многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира по дзюдо Сергей Новиков. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России (ФДР).

Причина смерти легендарного спортсмена не называется.

- О его спортивный заслугах знают все. Уход Новикова - это утрата для мирового спорта. Но я как человек, курировавший Сергея Петровича накануне московской Олимпиады, добавлю, что это был очень контактный, коммуникабельный человек. У него осталось много друзей, которые скорбят вместе с нами, — заявил почетный президент ФДР Геннадий Калеткин.

Сообщается, что после окончания карьеры Новиков остался в спорте и возглавлял Федерацию дзюдо Московской области.

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