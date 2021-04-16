В Госдуме призвали Google обозначить Крым в соответствии с законами России

Депутат Госдумы призвал Google обозначить Крым в соответствии с законами России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев призвал руководство Google обозначить на своих картах Крым как субъект РФ.

- Настаиваем, что Крым должен быть обозначен на российской версии сервиса "Google Карты" не под нейтральным названием "Полуостров Крым", а под наименованием, соответствующим Конституции и законодательству Российской Федерации, - Республика Крым, — сказал Пискарев по итогам телемоста с руководством компании.

Ранее представители Google пообещали ознакомиться с материалами думской комиссии и в ближайшее время удалить весь контент, который противоречит российскому законодательству. Василий Пискарев также сообщил, что представители компании выразили готовность продолжать работать в российском правовом поле, отметив важность российской аудитории.