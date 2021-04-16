В Раду внесли проект о запросе предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Верховную раду Украины внесли законопроект обращения к Конгрессу США с просьбой предоставить Киеву статус основного союзника Вашингтона вне НАТО. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«На этой сессионной неделе зарегистрировал проект постановления об обращении Верховной рады к конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединённых Штатов Америки вне НАТО (MNNA)», - рассказал парламентарий в своём Telegram-канале.

По словам Гончаренко, Украина «имеет все возможности» для того, чтобы получить подобный статус. Как он отметил, при получении такого статуса Киев «сможем ускорить движение» в НАТО, а также это предоставление статуса MNNA помогло бы «лучше зафиксировать союзнические отношения» между США и незалежной, став и «настоящей стеной для Кремля».

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 16 апреля, глава посольства США в Киеве сообщила, что Вашингтон при необходимости рассмотрит вопрос об увеличении постоянного присутствия американских военнослужащих на Украине.