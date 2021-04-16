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Политика16 апреля 2021 17:08

В Евросоюзе заявили, что вопрос о членстве Украины в ЕС сейчас не стоит

Источник в ЕС отметил, что у соглашения об ассоциации с Украиной есть огромный потенциал
Ася КУЗНЕЦОВА
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Источник в Евросоюзе прокомментировал возможность членства Украины

Источник в Евросоюзе прокомментировал возможность членства Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза обладает огромным потенциалом, но вопрос о членстве Украины пока не стоит, сообщил высокопоставленный источник в Евросоюзе.

- Мы должны достичь успеха в реализации соглашения (об ассоциации), у которого есть огромный потенциал для развития экономики Украины, социальной сферы. Украина - европейская страна, и как европейская страна имеет возможность присоединиться к ЕС, но сейчас это не стоит в повестке, - передаёт РИА Новости слова источника в ЕС.