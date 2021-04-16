Захарова ответила на слова Зеленского о «Северном потоке-2»

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее назвал строительство газопровода «Северного потока - 2» энергетической войной, заявив украинскому лидеру, что в действительности энергетической войной является энергоблокада Крыма.

«Нет. Энергетическая война - это энергоблокада Крыма», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Захарова напомнила, что в октябре 2015 года «так называемыми крымскотатарскими и украинскими активистами» были повреждены опоры линий электропередачи, которые связывали российский полуостров с континентальной Украиной, а в конце ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырёх ЛЭП, в результате чего полностью прекратились поставки электроэнергии в Крым.

«При этом активисты-диверсанты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения Крыма», - отметила она.

Захарова подчеркнула, что в сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения Крыма выходит уже «энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид».

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила о том, чем обернулись попытки Киева осуществить транспортную блокаду полуострова, отметив, что Крымский мост через Керченский пролив был построен в рекордные сроки.