Лавров обсудил с премьером Ливана помощь республике в борьбе с COVID-19

Сергей Лавров с премьером Ливана помощь республике в борьбе с коронавирусом Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с премьер-министров Ливана Саадом Харири дополнительную помощь республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Стороны рассмотрели состояние и перспективы активизации двустороннего российско-ливанского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе возможность оказания Ливану дополнительной помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — гласит сообщение пресс-службы МИД РФ.

Ранее появилась информация, что министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в конце следующей недели прибудет в Россию с рабочим визитом. Одной из главных тем его переговоров в Москве станет борьба с пандемией коронавируса, в том числе по поводу поставок российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". Также он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, посетившим Мехико в феврале 2020 года. Поездка продлится с 24 по 28 апреля.