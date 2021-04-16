Белоруссия предложила России облегчить перемещение через границу в деловых целях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину в условиях пандемии коронавируса организовать свободное перемещение через границу «в деловых целях», отметив, что медленное восстановление свободного движения через белорусско-российскую границу является сдерживающим фактором для экономики.

«С учетом, конечно, обстановки в сфере ситуации с вирусом, необходимо выходить на нормальный, "доковидный" режим транспортного сообщения, с учетом санитарно-эпидемиологических мер. Возможно, на первом этапе целесообразно продумать организацию свободного перемещения в деловых целях», - сказал глава белорусского правительства.

Головченко полагает, что подобная мера придаст дополнительный импульс межрегиональным отношениям и послужит хорошим сигналом деловому сообществу для развития сотрудничества двух стран.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего визита в Минск Мишустин сообщил о планах восстановления железнодорожного, а далее авиасообщения между Россией и Белоруссией до уровня, который был до пандемии коронавируса.