В Госдуме оценили заявление США об увеличении военного присутствия на Украине

В Государственной думе оценили заявление США об увеличении военного присутствия на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что возможное увеличение военного присутствия Соединенных Штатов на Украине может угрожать безопасности европейского региона.

- Действия Байдена могут привести к ухудшению ситуации безопасности в европейском регионе, — приводит слова Швыткина РИА Новости.

Парламентарий добавил, что возможное увеличение присутствие американской армии на Украине говорит о наличии курса на эскалацию конфликта в регионе.

Ранее временный поверенный в делах США Кристина Квин заявила о том, что американские власти рассмотрят вопрос увеличения постоянного военного присутствия на Украине, если это будет необходимо.

Также в Верховную раду Украины внесли законопроект обращения к Конгрессу США с просьбой предоставить Киеву статус основного союзника Вашингтона вне НАТО.