Александр Мясников назвал первый признак скорого инсульта Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что мигрень вместе со странным предчувствием может стать симптомом скорого инсульта.

- Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения может быть запахи, может быть звуки, странное освещение, вот эта вот "аура", то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом, в том числе, — сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников отметил, что на такие недуги должны обратить особое внимание женщины.

Также врач напомнил о факторах, повышающих риск инсульта. Это лишний вес, повышенный уровень сахара и холестерина в крови, артериальная гипертония.

Ранее Александр Мясников рассказал, какие препараты могут оказаться опасными для здоровья и вызывать кровоизлияние. Особенно опасно, по словам врача, принимать нестероидные противовоспалительные препараты в случае, когда в желудке больного уже есть опасная для человека бактерия Helicobacter pylori. Аспирин может вызвать смертельно-опасные кровотечения.