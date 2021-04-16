Эксперт объяснил, как получить дополнительные выходные на майские праздники

Специалист рассказал, как работодатель может увеличить выходные в мае Фото: Shutterstock

Майские праздники в 2021 году окажутся недолгими для многих россиян, поскольку 1 мая выпадает на субботу и добавляет один день на следующей неделе, и то же самое произойдёт с 9 мая, отметил президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.

- Не получается тех 10-12 дней, к которым россияне привыкли. Режим этих выходных уже установлен правительством Российской Федерации. Это значит, что работники могут получить дополнительные дни решением работодателя, - уточнил Кравченко в беседе с KP.ru.

Эксперт рассказал, что работодатель может издать приказ об изменении режима рабочего времени, объявив нерабочими и оплачиваемыми дополнительные дни в начале мая. Кравченко также отметил, что на крупных предприятиях, где есть профсоюз, вопрос о выходных может поднять представительный орган работников.

- Я даже советовал бы представителям работников озаботиться этим вопросом и попытаться раздвинуть майские праздники совместным решением работодателя и профсоюза. И 2-3 дня можно добавить полностью за счёт работодателя, если предприятие находится в нормальных экономических условиях, - посоветовал Борис Кравченко.