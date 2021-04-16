Зеленский поддерживает возможную встречу Путина и Байдена

Владимир Зеленский оценил информацию о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский оценил сообщения о возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

- Я считаю, это правильно, очень своевременно и очень важно. В любом вопросе, когда есть такой диалог, как говорится, пушки молчат, — заявил Зеленский по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже.

По мнению Зеленского, диалог между Россией и США должен произойти, так как от его отсутствия могут пострадать другие страны. Он отметил, что обсуждение украинского вопроса сторонами будет не таким предметным без присутствия представителей Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться летом в Европе. Он отметил, что надеется на возможность работы с Россией, поскольку Америке важно иметь прямые переговоры с ее лидером.