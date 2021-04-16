Герпетолог объяснила, что делать в первые минуты после укуса змеи Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Впереди майские праздники и многие задумываются о поездке на природу. Герпетологи напоминают об опасности, которая кроется во время отдыха на природе – высок риск встречи со змеей. Особенно рептилии любят места возле водоемов. В низинах часто встречаются даже гадюки.

- Собираясь в лес нужно правильно одеться. Лучше выбрать плотную высокую обувь, подойдут берцы, высокие кроссовки или резиновые сапоги, - рассказывает ФАН герпетолог Дарья Змеева.

Отправляться в лес с голыми ногами не стоит. Иначе можно пострадать не только от змей, но и от клещей. Так что выбирайте плотные штаны, например, джинсы.

Если на пути встретилась змея, то не нужно ее трогать и прогонять. Постарайтесь пройти мимо. Змея никогда не нападет на человека первая, если не будет угрозы.

-Большинство укусов происходит, когда человек пытается потрогать змею, дотянуться до нее палкой или рукой. Если вы ничего не понимаете в змеях, то не надо этого делать, - говорит эксперт.

Если встреча закончилась печально и змея укусила человека, то главное не паниковать. Высасывать яд из раны вовсе не обязательно, но если решились на такую процедуру, то ее нужно сделать в первые две минуты. При этом в ротовой полости не должно быть никаких ран.

- Обеспечьте неподвижность укушенной конечности, снимите с нее украшения. Целесообразно как можно раньше принять антигистаминные препараты. Отправляясь на природу, нужно брать их с собой, - говорит эксперт.- После укуса нужно пить много воды, а вот перегружать организм пищей нельзя.

Если решили отправиться в больницу, то нужно вызвать скорую помощь или такси и попросить отвезти именно в токсикологию. Визит в обычную поликлинику только усугубит ситуацию. Введение обычной сыворотки через час после укуса уже неэффективно.

- Если решили отлежаться дома, то нужно внимательно следить за ситуацией. Поднимающаяся температура, рвота, диарея свидетельствуют об усугублении ситуации, - говорит Дарья Змеева.

В свою очередь инструктор Школы выживания в дикой природе Дмитрий Алешкин напомнил, что май-начало июня - это период, когда змеи особо опасны и агрессивны, так как идет активный период спаривания.

- Укусы гадюк хоть и болезненны, но не смертельны для взрослого человека. А вот пожилые люди и дети находятся в группе риска. Если встреча со змеей закончилась печально, то нужно поскорее обратиться к врачу, - отметил в беседе с телеканалом "360" инструктор.