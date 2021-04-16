В России запретят нанимать в посольства США россиян и граждан других стран

В РФ запретят нанимать в посольства США россиян и граждан других стран
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва запускает процедуру, которая запретит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран.
- Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая трудовой кодекс, процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран, — сообщил журналистам российский министр иностранных дел.
Лавров добавил, что в России прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков рекомендовал послу США Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций.