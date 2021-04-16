Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 апреля 2021 18:56

В России запретят нанимать в посольства США россиян и граждан других стран

Десяти американским дипломатам предложат покинуть РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)
В РФ запретят нанимать в посольства США россиян и граждан других стран

В РФ запретят нанимать в посольства США россиян и граждан других стран

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва запускает процедуру, которая запретит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран.

- Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая трудовой кодекс, процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран, — сообщил журналистам российский министр иностранных дел.

Лавров добавил, что в России прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков рекомендовал послу США Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций.