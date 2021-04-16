Лавров оценил предложение провести саммит Путина и Байдена

Сергей Лавров оценил возможную встречу Владимира Путина и Джо Байдена на двустороннем саммите Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможную встречу российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на двустороннем саммите.

- Много разговоров про предложение Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Как мы уже отмечали, мы к этому отнеслись позитивно, сейчас изучаем различные аспекты этой инициативы, — заявил Лавров в ходе своей пресс-конференции.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Москва запретит найм на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран. Также в России прекратят практику бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.

Также Лавров заявил, что что Москва опубликует санкционные список, включающий восемь руководителей вашингтонской администрации. Кроме того, российские власти будут прекращать работу американских фондов, которые попытаются вмешаться в российскую политику.