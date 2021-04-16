Умерла Хелен Маккрори, "мать" Драко Малфоя и звезда "Острых козырьков"

Умерла британская актриса Хелен Маккрори, звезда "Гарри Поттера" и "Острых козырьков" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

От рака умерла звезда сериала "Острые козырьки" и трех частей киносаги о Гарри Поттере Хелен Маккрори. Об этом сообщил ее муж Дэмиэн Льюис.

- Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно. Боже, как мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни, — написал Льюис у себя в Twitter, уточнив, что Маккрори мирно скончалась у себя дома.

Хелен Маккрори — британская актриса театра и кино родом из Великобритании. Дама известна своей ролью Нарциссы Малфой, матери Драко Малфоя в трех частях кинофраншизы о Гарри Поттере. Также она играла супругу премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в фильме "Королева" и Полли Грэй в сериале "Острые козырьки".

Ранее в 29 лет умерла актриса Амия Лоундес. Девушка снималась в британском научно-фантастическом телесериале "Доктор Кто". Она потеряла сознание на заднем дворе своих родителей из-за не диагностированной эпилепсии. Медики просмотрели страшную болезнь, несмотря на то что актриса ранее перенесла два припадка. Семья Лоундес призналась, что они не понимали, что актриса серьезно больна.