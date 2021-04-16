Комик Алексей Рябчиков объяснил свое задержание с «подозрительным пакетиком» Фото: instagram.com/alexei_mel7/

Стендап-комик Алексей Рябчиков объяснил, за что на самом деле его задержали полицейские и что находилось в «подозрительном пакетике», который приняли за наркотики.

Юмориста задержали в середине апреля, тогда сообщалось, что он пытался отыскать закладку. При себе у комика было неопознанное вещество.

- В пакетиках было мое постоянное лекарство. Я просто высыпал из капсул, так как просыпается постоянно, - рассказал Рябчиков в беседе с Life.ru.

Он признался, что перенес две операции, а недавно у него был инсульт. С тех пор врачи выписали ему особое лекарство, которое продают исключительно по рецепту.

- Там в полиции сами в шоке, откуда такое понаговаривали на меня. Из-за всего этого у меня теперь столько работы пропало, - отметил молодой человек.

Теперь ему предстоит заплатить штраф в 40 тысяч рублей. Его выписали за то, что в составе порошка было запрещенное вещество, а при себе у парня не оказалось рецепта на него.

Стоит отметить, что молодой человек не раз рассказывал о своих приступах на сцене. В ближайшее время он собирается оформлять инвалидность.