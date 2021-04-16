Опубликован видеоанонс боя UFC Дастин Порье - Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сразится еще раз с американцем Дастином Порье. Их поединок станет центральной схваткой на турнире, запланированном на 11 июля 2021 года. Конор и Дастин решили на бой-реванш в легком весе.

Ранее Конор и Дастин дрались на турнире UFC 257, который прошедший в январе 2021 года. Порье одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Ранее Макгрегор добивался победы в бою с Порье в 2014 году, отправив соперника в нокаут в первой пятиминутке.

Дастин Порье на данный момент - обладатель первого места в легком дивизионе. Чемпионский пояс после ухода Хабиба Нурмагомедова остается свободным. Конор Макгрегор в этом рейтинге находится на шестой позиции.

На данный момент Дастин Порье имеет в своем активе 27 побед, 6 поражений. У Конора Макгрегора - 22 победы и 5 поражений.