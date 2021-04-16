В Казахстане потерпел крушение военный самолёт СУ-30СМ

В Казахстане при выполнении учебных полетов разбился истребитель СУ-30 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казахстане истребитель СУ30-СМ потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочных полётов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

- Экипаж катапультировался, находятся под наблюдением медиков, - передаёт РИА Новости слова своего собеседника.

В Минобороны Казахстана также отметили, что истребитель потерпел крушение во время захода на посадку после учебно-тренировочного полёта на авиационном центре в Балхаше Карагандинской области.

На месте аварии направили комиссию.

Ранее сайт KP.ru сообщал о крушении истребителя СУ-30СМ под Тверью в сентябре 2020 года. Причиной аварии стал "дружественный огонь. Истребитель следовал в группе боевых машин того же типа, но внезапно потерял управление и начал терять высоту. Экипаж катапультировался, обоих пилотов нашли в нескольких километрах от места катастрофы, их жизни ничто не угрожало.