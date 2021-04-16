В Госдуме ответили Джейн Псаки о России «за пределами мирового сообщества»

Депутат Бальбек ответил на заявление Псаки о России «за пределами мирового сообщества» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме отреагировали на слова пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, которая заявила, что по мнению Джо Байдена, Россия оказалась «за пределами мирового сообщества».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил США, что у России строится диалог со всеми странами мира и только «западные элиты демонстрируют свое нежелание разговаривать на равных».

- Мы не изолированы от мира и не отказываемся от общения и совместного бизнеса с другими странами, - отметил парламентарий в беседе с RT

При этом депутат подчеркнул, что России «есть о чем поговорить» с США.

- И у нас есть желание об этом говорить. Отношения между Россией и США, которые сегодня сложились, недопустимы, - заключил Руслан Бальбек.

Собеседник издания сделал акцент на том, что наша страна предпочитает «диалог по делу и выполнение данных обещаний».

Ранее президент США подписал указ о новых санкциях против России. Рестрикции включают в себя запрет для американских компаний на операции с российским внешним долгом.