Меркель и Макрон заявили о важности выполнения минских соглашений и продолжения работы в "нормандском формате"

Меркель и Макрон указали на важность "нормандского формата" и минских соглашений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнули важность соблюдения минских соглашений и поддержали продолжение работы в "нормандском формате", сообщает правительство ФРГ.

- Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках "нормандского формата, - сказано в заявлении кабмина ФРГ по итогу переговоров канцлера Германии с украинским и французским президентами.

Немецкое правительство также заявило, что главы государств обсудили ситуацию на границе России с Украиной и в Крыму. Они призвали сократить усиление войск для деэскалации конфликта.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, министр обороны России Сергей Шойгу объяснил передвижение войск у западных границ реакцией России на угрозу НАТО.