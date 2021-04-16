Меркель и Макрон заявили о важности выполнения минских соглашений и продолжения работы в "нормандском формате"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнули важность соблюдения минских соглашений и поддержали продолжение работы в "нормандском формате", сообщает правительство ФРГ.

- Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках "нормандского формата, - сказано в заявлении кабмина ФРГ по итогу переговоров канцлера Германии с украинским и французским президентами.