Строить дороги и готовить кадры: Глава Архангельской области назвал главные драйверы развития лесной отрасли

Александр Цыбульский внес свои предложения по развитию лесной отрасли на заседании по совершенствованию лесного законодательства Совета Федерации РФ. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области. Фото: И. Малыгин.

Изменение законодательства в сфере строительства дорог и подготовка современных профессиональных кадров – основные драйверы развития лесной отрасли страны, считает глава Архангельской области Александр Цыбульский. Эти задачи российские регионы могут решить при поддержке Правительства РФ.

Своими предложениями по развитию лесной отрасли глава Поморья поделился 16 апреля в Вологде на заседании рабочей группы Совета Федерации РФ. В совещании по вопросам совершенствования лесного законодательства приняли участие председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

Приоритетными задачами для лесной отрасли Александр Цыбульский считает восстановление лесов, развитие питомников, создание федеральной цифровой системы лесного комплекса и цифровизацию государственного лесного реестра. Губернатор также акцентировал внимание участников заседания на проблемах строительства лесных дорог. Отрасли необходима развитая транспортная инфраструктура. Чтобы ее создать, нужно упростить процедуру получения лицензий на добычу песчано-гравийной смеси – основного материала для строительства лесных дорог. Сейчас процесс согласования необходимых для этого документов занимает от полутора до двух лет. Для сокращения этих сроков необходимо внести изменения в федеральный закон «О недрах» и в постановление Правительства РФ «Об объектах лесной инфраструктуры».

- Строительство лесных дорог является неотъемлемой и непрерывной составной частью лесозаготовительной деятельности, - подчеркнул Александр Цыбульский. - Оно требует стабильного обеспечения большими объемами общераспространенных полезных ископаемых. Невозможность ведения добычи без лицензии, длительные сроки ее оформления и подготовки месторождений к промышленному освоению существенно замедляют строительство лесных дорог, приводят к остановкам лесозаготовительной деятельности.

Еще одной проблемой лесной отрасли губернатор назвал нехватку современных квалифицированных кадров. Предприятия лесопромышленного комплекса часто сталкиваются с дефицитом грамотных специалистов. Техника и оборудование, на которых работают лесопромышленники, постоянно модернизируются, а программы обучения профессионалов устаревают. Выпускников вузов приходится переучивать, этот процесс занимает от полутора до трех лет. Решить эту проблему могла бы комплексная программа подготовки кадров для работы в лесной отрасли. Александр Цыбульский отметил, что Архангельская область может организовать эту работу и готовить специалистов не только для Поморья, но и для других лесных регионов России.