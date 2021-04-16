Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы заставить Украину подать воду в Крым.

- Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области. В итоге и перекрывать ничего не понадобится, я вас уверяю, самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев, - написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Напомним, в апреле 2014 года Украина перекрыла подачу воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал. В 2017 году Украина выстроила в Херсонской области дамбу, которая перекрыла водоснабжение и спровоцировала трудности с водоснабжением Крыма.

Как сообщал сайт KP.ru, в октябре 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил выделение 5 миллиардов рублей на водоснабжение Крымского полуострова. Средства должны были обеспечить постройку водозабора на Бельбеке и объектов для переброски воды из Кадыковского карьера. 15 марта 2021 года Мишустин сообщил, что Крым получит ещё 3,2 миллиарда рублей на решение проблемы водоснабжения.