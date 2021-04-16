В Красноярском крае четверо детей пострадали при взрыве дымовой трубы частного дома

Четыре ребенка пострадали при взрыве в дымовой трубе в частном доме в Красноярском крае Фото: "КП" Архив

В частном доме в населённом пункте Кибитень в Красноярском крае четверо детей пострадали при взрыве газов в дымовой трубе.

Один из детей госпитализирован, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Также сообщается, что пострадавшей девочке 15 лет, у неё ожоги рук и лица. Остальных детей осмотрели врачи и направили на амбулаторное лечение.

Все дети из благополучной семьи, родители были в момент взрыва на работе.

Ранее сайт KP.ru сообщал о трагедии, случившейся на Урале. 13 апреля 2021 года семилетний мальчик погиб, упав в реку в посёлке Красноармейском. Из-за сильного напора на месте схождения двух рек ребёнка затянуло под лёд.

- Был сильный напор. С одной стороны моста сходятся две реки. Ребенок поскользнулся, и его унесло потоком в трубу с одной стороны, а тело нашли уже с другой. Очевидец увидел подо льдом детскую руку, - рассказала депутат местной думы Наталья Крылова.