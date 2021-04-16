Пентагон: США не прекратит операции военных кораблей в Чёрном море

В Пентагоне заявили, что США не прекратит операции военных кораблей в Чёрном море. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США не прекратит операции военных кораблей в Чёрном море, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отметив, что ведомство "на рутинной основе вело операции военных кораблей в Черном море, и это продолжится".

Кирби добавил, что власти России "объявили о намерении запретить иностранным кораблям и государственным судам до октября проходить через Керченский пролив, Азовское море и некоторые части Чёрного моря, ссылаясь на военные учения". При этом в Пентагоне это считают частью операции "по подрыву Украины" и призывают Россию не "угрожать судам в регионе" и отозвать военные силы около украинских границ.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Москва в ответ на санкции США обнародовала ответные меры. В МИД России назвали имена восьми чиновников, принявших участие в формировании антироссийской политики.