"Локомотив" подаст апелляцию на решение РФС о матче на нейтральном поле

«Локомотив» подаст апелляцию в РФС по «делу Сухины» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Локомотив" объявил, что подаст апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по событиям матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком".

11 апреля, 2021 года, в воскресенье, "Локомотив" победил "Спартак" со счётом 2:0. На следующий день на клубном сайте "Спартака" появился видеосюжет, в котором было показано, как начальник команды "Локомотив" экс-арбитр Станислав Сухина появлялся в судейской комнате. Контрольно-дисциплинарный комитет вынес решение, что "Локомотив" должен провести один домашний матч на нейтральном поле.

- Футбольный клуб "Локомотив" не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021 г. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки, - сказано в заявлении в Twitter-аккаунте "Локомотива".

Сухина оштрафован на 150 тысяч рублей. Домашний матч с "Динамо" назначен на 8 мая. Ранее сайт KP.ru сообщал, что для Сухины это второе подобное нарушение: в 2020 году он зашёл в судейскую после матча 5-го тура РПЛ с командой "Ахмат".