Разработчики "Спутник V" призвали изучить данные о связи тромбоза и вакцин Pfizer и Moderna

Ученые-разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" призвали органы разных стран, которые занимаются регулированием оборота лекарственных средств, внимательно изучить исследование Оксфордского университета. Там говорится о связи между образованием тромбов у пациентов в качестве побочной реакции организма на вакцинацию.

- Оксфордский университет опубликовал важное исследование, основанное на данных более чем 489 тысяч получателях mRNA-вакцин, которое показывает, что риск тромбоза воротной вены, по-видимому, в 30 раз выше от mRNA-вакцин (Pfizer и Moderna), чем от AstraZeneca, — сообщается в посте в Твиттер-аккаунте "Спутник V".