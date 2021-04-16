В Петербурге полностью потушили пожар на "Невской мануфактуре"

Сильнейший пожар уничтожил здание "Невской мануфактуры". Фото: ГУ МЧС СПб

В Санкт-Петербурге поздней ночью 16 апреля полностью потушили пожар на "Невской мануфактуре". Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Отмечается, что пожарные тушили огонь с понедельника, 12 апреля.

Ранее сообщалось, что историческая постройка выла возведена в Питере еще в 1841 году как ткацкая фабрика. До последнего времени она была своеобразным памятником краснокирпичной фабричной архитектуры. Властями здание было признано объектом культурного наследия.

До пожара здание функционировало практически как торговый центр - в нем были площади под аренду.

Тем временем в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили "КП-Петербург", что специалисты рассматривают несколько версий случившегося. В Следственном комитете уже возбудили несколько уголовных дел по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшими смерть".

Там же при тушении огня погиб пожарный Илья Белецкий, еще двое его коллег пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поджог ради элитной застройки или халатность бизнесменов: Три версии причин пожара на «Невской мануфактуре», в котором погиб спасатель

Среди прочего не исключается, что к ЧП на Октябрьской набережной могло привести неосторожное обращение с огнем одного из арендаторов (подробности)

Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/daily/27264/4397597/