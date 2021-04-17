Специалисты предупредили пользователей WhatsApp об уязвимости в версии для Android Фото: REUTERS

Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, которые пользуются мессенджером WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе. Речь идет о рисках удаленного взлома аккаунта пользователя. Об этой уязвимости сообщили на сайте IT-компании Сensus IT Security Works.

По мнению разработчиков Census, особенность обмена конфиденциальными данными дает хакерам возможность без особого труда получить удаленный доступ к переписке людей и даже начать слежку за пользователем, в том числе вмешаться в диалог двух пользователей с целью обмана.